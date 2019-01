Russisch OM: Rusland verhoort geen burgers in MH17-zaak

Rusland zal geen Russische burgers verhoren over betrokkenheid bij de ramp met vlucht MH17 in 20014. Dat zegt de Russische vice-procureur generaal, Nikolai Vinnitsjenko in een vraaggesprek met staatspersbureau RIA Novosti.

"In verband met het neerstorten van de MH17 hebben we de namen van verschillende Russische staatsburgers zien circuleren in de media en op het internet", zegt Vinnitsjenko. "We hebben de zogenaamde verdachten en sommige journalisten die informatie zelf horen ontkennen. Waar het om gaat is dat er tot op de dag van vandaag geen echt bewijs is geleverd voor de betrokkenheid van Russische burgers bij de tragedie met de Boeing." Daarom, zegt hij, is er geen reden om Russische burgers te ondervragen.

Bij de ramp met de MH17, die werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne, kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.

'Pseudo-onderzoekers van Bellingcat'

Volgens onderzoeksbureau Bellingcat waren een hoge Russische militair, generaal Nikolai Tkatsjov, en een hoge functionaris van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, Oleg Ivannikov, betrokken bij het transport van de Buk-installatie waarmee het Maleisische passagiersvliegtuig op 17 juli 2014 werd neergeschoten. De raketinstallatie kwam volgens het door Nederland geleide internationale onderzoeksteam JIT van een Russische militaire basis in Koersk.

Maar volgens Vinnitsjenko werken er bij Bellingcat 'pseudo-onderzoekers' en staat Bellingcat wijd en zijd bekend als leverancier van 'valse berichtgeving'.

In het interview passeren opnieuw alle bezwaren van de Russen tegen het JIT-onderzoek de revue. Zo vindt Vinnitsjenko het onverteerbaar dat Oekraïne, door Rusland beschouwd als hoofdverdachte, deel uitmaakt van het internationale team. Hij zegt daar diep verontwaardigd over te zijn.

Ook verwijt Vinnitsjenko het JIT dat het er genoegen mee neemt dat Oekraïne en de Verenigde Staten geen radargegevens overhandigen, terwijl Rusland die wél beschikbaar heeft gesteld. De Russen zeggen dat daar geen Buk-raket op te zien is. Volgens het JIT zegt dat niet veel, omdat raketten te snel vliegen om zichtbaar te zijn op de radar.