Experts bevestigen: Buk-raket hoeft niet zichtbaar te zijn op radarbeelden

De Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde, kan zijn afgeschoten zonder dat dat te zien is op radarbeelden. Dat zeggen twee onafhankelijke radardeskundigen, die door Rusland verstrekte radarbeelden hebben bestudeerd in opdracht van het Joint Investigation Team (JIT).

De experts bevestigen daarmee eerdere bevindingen van het JIT, het internationale onderzoeksteam dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17. Dat de Buk-raket niet op de beelden te zien was, betekende volgens Rusland dat de raket vanaf een andere plek is afgeschoten dan is vastgesteld door het JIT of op een andere manier. Dat is nu door onafhankelijke deskundigen weerlegd.

Scenario

"Het is een bevestiging van wat we al wisten", zegt Jirko Patist van het Openbaar Ministerie. "De deskundigen hebben met name onderzoek gedaan naar het alternatieve scenario van de Russen. Met alle bewijsmiddelen die we hebben blijft onze eerdere conclusie in stand."

Volgens die conclusie is de raket afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne. Op of rond dat tijdstip zijn door de radardeskundigen geen andere vliegtuigen in de buurt van de MH17 gezien. Dat spreekt een eerder scenario van de Russen tegen dat het toestel zou zijn neergehaald door een ander vliegtuig.

Snelheid

Dat een Buk-raket niet zichtbaar is op de radar, is volgens Patist goed te verklaren."Een Buk-raket vliegt drie keer zo snel als een verkeersvliegtuig. Op dat soort radar zitten filters die objecten die heel snel gaan uitfilteren. En als je dan kijkt naar alle bewijsmiddelen blijft in stand dat de Buk-raket is afgeschoten van de door ons in september 2016 al vastgestelde plek."

Wat het OM betreft, is het onderzoek naar de radarbeelden hiermee afgerond. "Er is geen reden voor verder onderzoek hiernaar. Wel gaan we verder met het onderzoek naar bijvoorbeeld big data, communicatie en het horen van getuigen."