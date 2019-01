Chinezen smelten voor opa's zoektocht naar Peppa Pig

Dat de video het zo goed doet in China is volgens correspondent Garrie van Pinxteren niet zo vreemd. "Het nieuwe jaar gaat het jaar van het varken worden en daarnaast missen veel mensen met het Chinese nieuwjaar de warmte van de familie. De zoektocht van de opa raakt een gevoelige snaar bij de Chinezen en legt de kloof tussen stad en platteland in China bloot."

Aandelen

Het Chinese nieuwjaarsfeest is het best te vergelijken met de manier waarop in veel landen Kerst wordt gevierd. "Iedereen moet dan met zijn allen bij elkaar zijn. Dat is heel belangrijk", zei Van Pinxteren.

Dat de trailer aanslaat in China merkt ook Entertainment One, het bedrijf achter de animatieserie. Dat zag de aandelen stijgen naar de hoogste waarde in de laatste vier maanden.

Onder vuur

Vorig jaar nog lag Peppa Pig onder vuur in China. Volgens Chinese staatsmedia omdat het diertje "ondermijnend" werd gebruikt. Peppa dook steeds meer op in korte video's op het socialemediaplatform Douyin, maar die werden allemaal offline gehaald.