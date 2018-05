Chinezen weren 'ondermijnende' Peppa Pig

Het Britse tekenfilmvarkentje Peppa Pig ligt onder vuur in China. Het naar haar genoemde tv-programma, dat oorspronkelijk is gemaakt voor peuters, is van de Chinese videowebsite Douyin verdwenen. Volgens Chinese staatsmedia omdat het diertje "ondermijnend" wordt gebruikt.

Peppa Pig werd in 2000 geïntroduceerd in China; er zijn zo'n honderd afleveringen vertaald uit het Engels. De afgelopen maanden won het roze varkentje ineens aan populariteit onder volwassenen. Peppa dook steeds meer op in korte video's op het socialemediaplatform Douyin.

Seksueel

Rappers hadden het over het varkentje, de prijzen voor Peppa-merchandise schoten omhoog en mensen namen plaktattoo's van Peppa Pig.

Verder circuleerden op sociale media volgens de BBC seksueel getinte parodieën op de Peppa-cartoon. In zo'n nieuwe gedaante zou Peppa een "positief maatschappelijk moreel kunnen belemmeren", schrijft de Chinese Global Times op gezag van experts. "Als subculturen naar extremen neigen, zou het de maatschappij kunnen schaden", zegt een onderzoeker van de Shangdong Universiteit.

Naar verluidt stonden er op Douyin zo'n 30.000 'memes' van het varkentje. Maar sinds twee dagen is er niets meer van Peppa te bekennen.

Douyin reageert niet op vragen van de pers. Het is dus niet duidelijk of de site Peppa uit voorzorg heeft verwijderd, of dat de Chinese overheid erachter zit. Wel lijkt Peking varkentjescartoons van Chinese bodem te promoten, om de populariteit van Peppa te dempen, schrijft de BBC.

Spin

In Australië is ook eens een Peppa Pig-aflevering van de buis gehaald. In de specifieke aflevering werd gezegd dat spinnen niet gevaarlijk zijn. Dat geldt misschien voor Groot-Brittannië, maar in Australië wonen wel degelijk giftige spinnen. Het zou volgens Australiërs kinderen op het verkeerde been kunnen zetten.