Sluisdeur van 70 meter komt aan in IJmuiden

Onder toeziend oog van veel belangstellenden is vanmiddag in IJmuiden een van de deuren voor de nieuwe zeesluis aangekomen. In totaal zijn er drie deuren nodig. Het is de bedoeling dat ook de andere twee binnenkort komen.

De oude Noordersluis in IJmuiden is zo'n honderd jaar oud en moet worden vervangen. Schepen worden steeds groter en dankzij de nieuwe sluis kunnen grotere zeeschepen straks nog steeds naar de haven van Amsterdam varen. De nieuwe sluis moet 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep worden. Rijkswaterstaat zei eerder dat het de grootste sluis ter wereld zou worden.

In 2019 had de sluis af moeten zijn, maar de verwachting is nu dat de eerste schepen pas in januari 2022 van de sluis gebruik kunnen maken. Het project is veel duurder geworden dan de bedoeling was. Er waren meerdere keren aanpassingen in de constructie nodig.

De sluisdeuren komen uit Zuid-Korea. Ze kwamen op 6 december aan in Nederland. 44 dagen deden ze erover om in Rotterdam te komen, meldt NH Nieuws. Gisteren werd de eerste deur door een sleepboot opgehaald bij de Maasvlakte. Die heeft het gevaarte naar IJmuiden gesleept.