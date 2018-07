Nieuwe zeesluis in IJmuiden jaren vertraagd

De bouwbedrijven BAM en VolkerWessels boeken opnieuw tientallen miljoenen af op de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. BAM meldt een kostenoverschrijding van ongeveer 30 miljoen euro, VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af.

Volgens Rijkswaterstaat duurt de bouw van de zeesluis 27 maanden langer dan gedacht. Hij had in 2019 af moeten zijn, maar de verwachting is nu dat de eerste schepen pas in januari 2022 van de sluis gebruik kunnen maken.

BAM en VolkerWessels maakten in december al een forse strop bij het project bekend. Omdat er aanpassingen in de constructie nodig waren, boekten ze samen al meer dan 100 miljoen euro af op het project.

Hulp van buiten

Het probleem zit hem in de deurkassen van de caissons die moeten worden afgezonken. Er bleek een risico te zijn op vervorming van die betonnen bakken. Daarom moest er speciaal materieel worden gebruikt en was er specialistische hulp van buiten nodig.

Rijkswaterstaat noemt het caissonproject in IJmuiden uniek in de wereld. "Centimeter voor centimeter zullen straks deurkassen met het formaat van een flink gebouw in de grond zakken tot een diepte van 23 meter. De voorbereiding van dat afzinken gaat meer tijd in beslag nemen. Er worden nu hulpconstructies gebouwd, om het caisson tijdens het afzinken stabiel te houden. Het afzinken van dit caisson begint nog deze zomer."

Halfjaarcijfers

BAM zegt dat de tegenvaller van 30 miljoen wordt verwerkt in de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar. Die cijfers komen eind augustus. Datzelfde geldt voor VolkerWessels.