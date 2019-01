Gerechtshof Congo: Tshisekedi heeft de verkiezingen gewonnen

Het constitutionele hof van de Democratische Republiek Congo heeft het beroep verworpen dat de verliezende presidentskandidaat Fayulu had aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen van 30 december.

Fayulu claimt de overwinning en had om een hertelling van de stemmen gevraagd, maar volgens het hof kan hij niet bewijzen dat er is gefraudeerd. Officieel heeft Tshisekedi 38 procent van de stemmen gehaald, tegen 34 procent voor Fayulu.

In reactie op de gerechtelijke uitspraak heeft Fayulu zichzelf tot verkiezingsoverwinnaar uitgeroepen. Hij beschuldigt de regerende partij van een 'grondwettelijke staatsgreep' en roept mensen in het hele land op de straat op te gaan.

Akkoordje

Uitgelekte cijfers van de kiescommissie wijzen erop dat Fayulu inderdaad veel meer stemmen heeft gekregen. Hijzelf zegt dat hij zeker 60 procent heeft gehaald en die conclusie wordt gedeeld door verkiezingswaarnemers, onder meer van de katholieke kerk.

Fayulu beweert dat zijn rivaal het op een akkoordje heeft gegooid met de zittende president Kabila, om te knoeien met de uitslag. De kandidaat die Kabila zelf onder internationale druk naar voren had geschoven kreeg maar weinig stemmen.

De Afrikaanse Unie riep Congo vrijdag op om de bekendmaking van de uitslag op te schorten, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Meestal houdt de unie van Afrikaanse landen zich bij verkiezingen afzijdig.

Corrupt

Bij deze verkiezingen leek er in Congo voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Belgi├ź in 1960 sprake van een democratische machtswisseling. De vertrekkende president Joseph Kabila is zeventien jaar aan de macht geweest. Hij volgde in 2001 zijn vader op. Joseph Kabila staat bekend als corrupt en onderdrukt iedereen die tegen hem is.

Nu het constitutionele hof de discutabele zege van Tshisekedi heeft bevestigd, lijken andere mogelijkheden, zoals een hertelling of nieuwe verkiezingen, van de baan. Tshisekedi zal dinsdag worden geïnaugureerd, is de bedoeling. Maar gevreesd wordt dat de gerechtelijke uitspraak tot nieuwe onrust zal leiden. Sinds 10 januari, toen de voorlopige uitslag bekend werd gemaakt, zijn ten minste 34 mensen om het leven gekomen bij onlusten.