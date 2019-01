Women's March tegen geweld in Groningen

Net als in veel steden in het buitenland, zijn vanmiddag ook in Groningen vrouwen de straat op gegaan om te demonstreren tegen fysiek en psychisch geweld. Er liepen ongeveer 150 mensen mee. Onder hen waren ook tientallen jongens en mannen die bezorgd zijn over geweld tegen lhbt'ers.

Een van de deelnemers zegt bij RTV Noord dat de demonstratie hoognodig is. "Gisteren stond ik nog buiten bij het popfestival Eurosonic te wachten op een paar vrienden. Toen kreeg ik woorden als hoer en slet naar mijn hoofd geslingerd. Zo jammer, je kunt ook aardig zijn."

De scheldpartij is niet de hoofdreden dat ze meeloopt. "Ik ben vrijwilliger bij Humanitas en help iemand die uit de vrouwenhandel wil komen. Vanwege haar weet ik dat er aandacht nodig is voor dit onderwerp."

Nashville-verklaring

De organisatie besloot eerder om het thema breder te zien dan alleen geweld tegen vrouwen. Er was ook aandacht voor geweld tegen lhbt'ers, mede door het nieuws over de Nashville-verklaring en de Nederlandse ondertekenaars daarvan.

"Als we stil zijn, kunnen we niks bereiken. Als we meelopen, kunnen we meer bereiken", vertelt een jongen die meeliep met de Women's March.

Trump

De Women's March begon in januari 2017 in de Verenigde Staten, na de installatie van Donald Trump tot president. Honderdduizenden vrouwen gingen toen de straat op. Sinds die tijd worden op 19 en 20 januari overal ter wereld demonstratieve optochten georganiseerd. In Nederland gebeurde dat vandaag alleen in Groningen. Wel staat voor 9 maart een Women's March in Amsterdam gepland.