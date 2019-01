Eerste keer schaatsen op natuurijs 'sensationeel', maar bond raadt het af

In de Friese Ryptsjerkerpolder ligt voor zover bekend het eerste laagje natuurijs van dit jaar. Jochum de Vries (79) uit Giekerk en een vriend hebben vanochtend de ijzers ondergebonden en waagden zich op het ijs. Zoals ieder jaar op die plek waren zij de eersten.

"Het was geweldig. Sensationeel om voor het eerst weer natuurijs onder de schaatsen te hebben", zegt de liefhebber. "Het was heerlijk rustig en schitterend weer. We bleven wel dicht langs de kant en moesten uitkijken om vooral niet te vallen, want gebroken ijs is natuurlijk wel scherp."

Bij De Vries lukte dat, maar zijn 81-jarige vriend viel twee keer. "Maar met het erdoorheen zakken valt het daar wel mee. Dat gebeurt hooguit tot kniediepte. Dramatisch kan het nooit worden."

Bekijk hier hoe de twee de eerste meters op het ijs maakten: