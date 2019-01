'2019 zal het jaar van de qr-codes worden'

Je pakt je telefoon, scant een qr-code en voert een code in. Enkele seconden later is de betaling afgerond. Zo gaat het bij frituur Lescluze in Antwerpen, maar het is geen wonder dat dit bij jou niet direct herkenning oproept. Belgen gebruiken qr-codebetalingen namelijk regelmatig, terwijl Nederlanders er niet zo bekend mee zijn. Dat gaat dit jaar veranderen, verwachten specialisten.

Ruim 30 procent van zijn klanten in de frituur betaalt volgens eigenaar Stef de Lescluze al op deze manier. "In eerste instantie hebben mensen een beetje schrik, omdat ze contant of met een qr-code moeten betalen. Maar die schrik maakt gauw plaats voor verwondering." De eigenaar is in zijn nopjes met de nieuwe betaalmethode. "Het is goedkoop, snel en heel makkelijk. Ik hoef niet te investeren in een betaalterminal en ik hoef alleen te controleren of de klant de betaling verstuurd heeft. Dat duurt hoogstens één seconde."