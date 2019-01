Brussel wil onderhandelen met VS over invoertarieven op industriële producten

'Car wars'

De Europese importheffingen op auto's zijn president Trump een doorn in het oog. Volgens Trump rijden er in de VS te veel Europese en veel te weinig Amerikaanse auto's rond. Hij noemt Europa oneerlijk en protectionistisch, omdat het Amerikaanse auto's een importheffing oplegt van 10 procent, terwijl de VS slechts 2,5 procent heft op Europese auto's.