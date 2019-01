Werkstraffen om pakketje met zeis en dildo

Vier actievoerders die in oktober een pakketje bij het provinciehuis in Lelystad achterlieten, zijn veroordeeld tot taakstraffen van veertig uur. Ze wilden met het pakketje protesteren tegen het afschietbeleid in de Oostvaardersplassen. Er waren straffen van tachtig uur geƫist.

Na de vondst van het pakketje werd gevreesd voor explosieven. De omgeving van het provinciehuis was lange tijd afgezet, het treinverkeer werd stilgelegd en hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Uiteindelijk bleek de inhoud onschuldig.

In de doos zaten een vernielde knuffelbeer, een plastic zeis en een dildo. In een brief stond dat de verantwoordelijk gedeputeerde "een lul was omdat hij bijna 2000 herten liet afschieten". De actievoerders spraken in de rechtszaal van een uit de hand gelopen grap en stelden dat de hulpdiensten te groot hebben opgeschaald, schrijft Omroep Flevoland.

Discussie

De rechter is het daar niet mee eens. Het wordt de vier kwalijk genomen dat ze geen oog hebben gehad voor de hevigheid van de discussie over de Oostvaardersplassen. Ze hadden kunnen weten dat hun bedreiging serieus zou worden genomen en dat hun actie deze gevolgen kon hebben.

Tegen

Een vijfde verdachte werd vrijgesproken, omdat die alleen betrokken was bij de voorbereiding, niet bij de uitvoering.