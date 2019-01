'Vertrouwen binnen coalitie heeft flinke deuk opgelopen'

Het chagrijn over het interview met VVD-fractieleider Dijkhoff in De Telegraaf van afgelopen zaterdag is nog niet weg. Politiek verslaggever Arjan Noorlander sprak met alle betrokkenen en zegt dat de lucht nog niet is geklaard. "Het vertrouwen in Dijkhoff en de VVD heeft een flinke deuk opgelopen. De drie andere coalitiepartijen - CDA, D66 en ChristenUnie - vragen zich af of het de VVD nog wel menens is met het klimaat."

Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gaven de vicepremiers De Jonge (CDA) en Ollongren (D66) toe dat het er hard aan toe ging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Maar volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. "In ieder huwelijk knettert het weleens", zegt De Jonge: "Maar we gaan nu weer aan de slag met de afspraken over het klimaat. We hebben als kabinet een opdracht en die is niet veranderd."

Ollongren zei dat iedereen deze week heeft kunnen zien dat er af en toe discussie is. "Maar ik denk ook dat we dat weer netjes hebben afgerond. We zijn allemaal volwassen mensen." Volgens haar zou het raar zijn als het in een coalitie van vier partijen niet af toe zou knetteren en schuren.

Cockpit-overleg

Volgens Noorlander zeurt de kwestie achter de schermen nog wel degelijk door. Dijkhoff leek in zijn interview afstand te nemen van het ontwerp-klimaatakkoord waarover maanden is onderhandeld. Hij noemde D66-fractievoorzitter Jetten een drammer en stelde dat hij liever het kabinet laat vallen, dan dat hij gewone mensen voor de kosten laat opdraaien.

Die dingen nemen de coalitiegenoten hem nog steeds kwalijk. "Vooral ook omdat Dijkhoff zelf in het zogenoemde cockpit-overleg met alle klimaat-betrokkenen van de coalitie, actief een rol heeft gespeeld. Hij kwam volgens betrokkenen zelfs met het voorstel om de vliegtaks, die nu 7 euro wordt, te verdubbelen", zegt Noorlander.

D66-staatssecretaris Van Veldhoven concludeerde vanmorgen: "U snapt allemaal dat het fijner is als je unaniem staat voor een klimaatakkoord dat je naar buiten brengt. En de heer Dijkhoff heeft daar in De Telegraaf een andere opmerking over gemaakt."

De voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet een keuze maken en die voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.