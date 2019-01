Rechter laat Google zoekresultaten schrappen over berispte arts

De rechter in Amsterdam heeft Google verplicht twee zoekresultaten te verwijderen over een berispte arts. Volgens de rechter weegt de privacy van de medicus zwaarder dan de vrijheid van informatie. Experts spreken van een primeur.

De chirurg maakte fouten bij de nazorg van een patiënt. Daarvoor werd ze door het tuchtcollege op de vingers getikt: aanvankelijk kreeg ze een tijdelijke schorsing, maar in hoger beroep werd dat voorwaardelijk gemaakt. Wie haar daarna googelde, vond ook haar vermelding op een website met een zwarte lijst van artsen.

Volgens de vrouw had zij zowel zakelijk als privé last van die zoekresultaten. Ze maakte daarom bij Google aanspraak op haar recht "vergeten te worden"; door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie mag iedereen de zoekmachine vragen verouderde of onjuiste informatie niet te laten zien.

Relevant of niet?

Google wilde echter niet meewerken, omdat het de informatie over de arts relevant achtte. De Autoriteit Persoonsgegevens vond dat oordeel terecht: omdat de proeftijd nog niet was verstreken, gold het vergeetrecht niet. Daarop stapte de arts naar de rechter.

Het is volgens experts in Trouw, die vandaag als eerste over de zaak berichtte, de eerste keer dat een rechter zich uitspreekt over het medische tuchtrecht en het recht om vergeten te worden. De uitspraak dateert al van afgelopen zomer, maar werd pas vorige maand gepubliceerd. Trouw schrijft dat de advocaat van de arts publicatie wilde tegenhouden omdat dat tot meer aandacht zou leiden.

Willekeur

De rechter plaatst vraagtekens bij de rechtmatigheid van de zwarte lijst, die willekeurig lijkt en waarop ook artsen staan die niet voor de tuchtrechter zijn verschenen. Bovendien had de arts maar een lichte straf gehad, terwijl vermelding op een zwarte lijst een boycot zou kunnen betekenen. Daarnaast wijst de rechter erop dat de uitspraak van het tuchtcollege eenvoudig is terug te vinden in het officiële BIG-register.

Google is in de zaak in hoger beroep gegaan. Ondertussen heeft advocaat van de chirurg voor zeker vijftien andere artsen ook een vergeetverzoek ingediend bij de zoekmachine.