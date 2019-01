Ruzie tussen Trump en Democraten escaleert

De onderhandelingen over de Amerikaanse begroting zitten muurvast. Republikeinse en Democratische leiders hebben al een week niet met elkaar gesproken. Daardoor is er nog altijd geen einde in zicht van de gedeeltelijke sluiting van de overheid, die nu al vier weken duurt.

De ruzie tussen beide partijen escaleerde de afgelopen 24 uur. President Trump heeft een reis van Democratische Congresleden naar België, Egypte en Afghanistan gedwarsboomd. In een brief aan de Democratische leider Nancy Pelosi schrijft Trump dat "deze zevendaagse excursie" pas kan plaatsvinden als de shutdown voorbij is.

"U ben het er vast mee eens dat het uitstel van deze reis totaal gepast is. Het zou beter zijn als u in deze periode in Washington bent om met mij te onderhandelen en een einde te maken aan de sluiting van de overheid", schrijft de president.

Het is gebruikelijk dat het Witte Huis militair luchttransport regelt voor buitenlandse bezoeken van Congresleden, zeker naar landen als Afghanistan. Trump schrijft wel dat het Pelosi vrij staat om een commerciële lijnvlucht te nemen. Het is onwaarschijnlijk dat de Democratische leider daarvan gebruik zal maken gezien de onveilige situatie in Afghanistan.

State of the Union

Trumps besluit is een reactie op een brief die Pelosi een dag eerder stuurde aan de president. Daarin vraagt ze Trump zijn jaarlijkse State of the Union uit te stellen. De State of the Union is de Amerikaanse variant van de troonrede, waarin de president het Congres toespreekt.