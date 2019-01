Steeds populairder dagje uit: de Afsluitdijk

Steeds meer mensen kiezen de Afsluitdijk als bestemming voor een dagje uit. Afgelopen jaar bezochten ruim 700.000 mensen de waterkering. Ruim twee keer zoveel als in 2014.

Dat maakte De Nieuwe Afsluitdijk - een samenwerkingsverband tussen onder meer de provincies Noord-Holland en Friesland - bekend. De organisatie denkt dat de groei komt doordat Leeuwarden in 2018 de Europese culturele hoofdstad was. Dat trok veel toeristen naar de omgeving, schrijft NH Nieuws.

Ook de komst van het Afsluitdijk Wadden Center in maart vorig jaar speelt een belangrijke rol. In dat centrum kunnen mensen meer te weten komen over de geschiedenis en de toekomst van de waterkering. Uit onderzoek van EFTI Stenden University blijkt dat toeristen vooral naar de Afsluitdijk komen om iets te leren over het bouwwerk en van het uitzicht te genieten.

De Nieuwe Afsluitdijk

De provincies zijn blij met de ontwikkeling. "Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in Noord-Holland en Friesland. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de vismigratierivier en het vernieuwde monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei", zegt gedeputeerde Klaas Kielstra van Friesland.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren uitgebreid gerenoveerd. Het project kost alles bij elkaar zo'n 550 miljoen euro en moet klaar zijn in 2022. Het is voor het eerst in 85 jaar dat de Afsluitdijk ingrijpend wordt vernieuwd.