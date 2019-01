Kamer: coffeeshops moeten aan staatswiet kunnen wennen

De Tweede Kamer vindt dat het experiment met de teelt van staatswiet alleen kans van slagen heeft als de gebruikers de tijd krijgen om eraan te wennen. Daarom moeten coffeeshops in het begin zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet kunnen verkopen. De Kamer wil zo voorkomen dat klanten al op de eerste dag uitwijken naar de straathandel. Het kabinet zal later op de wens reageren.

In het Kamerdebat over de proef pleitten niet alleen oppositiepartijen voor zo'n versoepeling, maar ook de regeringspartijen D66 en CDA lieten zich er positief over uit. D66-Kamerlid Bergkamp vergeleek de situatie met een kledingwinkel, die van de ene op de andere dag het hele assortiment vervangt. "Je weet niet wat voor soort kleding er is en hoe je klanten erop reageren. Dat zouden we een kledingwinkel ook niet aandoen."

Minister Bruins ziet veel haken en ogen in het plan: "Het is een combinatie van illegale en legale wiet in één coffeeshop; hoe doe je dat met de administratie, hoe doe je dat met handhaving? Dat zijn allemaal vragen waar je wel een antwoord op moet hebben." Hij wil er eerst nog eens advies over inwinnen, onder meer van de politie.

Zes tot tien gemeenten

Zoals is afgesproken in het regeerakkoord komt er een experiment met het legaal produceren van cannabis, die mag worden geleverd aan de zes tot tien gemeenten die aan de proef meedoen. Minister Grapperhaus benadrukte dat hij niet van plan is het aantal gemeenten uit te breiden, maar dat er wel een 'controlegroep' van nog eens zes tot tien gemeenten komt.

De proef duurt vier jaar en kan eventueel anderhalf jaar worden verlengd, maar loopt daarna af. Dat betekent dus dat een volgend kabinet moet besluiten wat er dan moet gebeuren. Bruins wil niet vooruitlopen op dat besluit. Volgens hem is het experiment een succes als de effecten op de volksgezondheid en de criminaliteit kunnen worden gemeten. Zoals het er nu naar uitziet, zal de proef over ongeveer twee jaar beginnen.

Verschillende visies

De regeringspartijen steunen het experiment dus, maar in het debat bleek nog eens dat ze heel verschillend over drugs denken. CDA-woordvoerder Van Toorenburg zei dat ze het liefst alle coffeeshops zou sluiten. "Drugs zijn niet goed en ik vind coffeeshops misdadigers; niemand moet trots zijn op zo'n vak."

Woordvoerder Van der Graaf van de ChristenUnie zei dat het experiment niet uit de koker van de ChristenUnie komt, maar dat de partij wel aan de proef wil meedoen. "Dit is geen stap naar een nieuwe situatie, maar een proefopstelling om tot nieuwe kennis te komen."

D66 had juist graag verder willen gaan. Kamerlid Bergkamp zou de teelt van wiet het liefst landelijk reguleren, maar haar initiatiefwet daarvoor is nog niet door de Eerste Kamer. Bergkamp is blij dat er nu "ervaring wordt opgedaan met het telen van wiet."

De VVD vindt het experiment "de moeite waard". Maar ook woordvoerder Laan-Geselschap wil niet te veel vooruitlopen op wat er met de resultaten wordt gedaan.

Te mager

Ook de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA staan in grote lijnen positief tegenover de proef, maar vinden hem om sommige punten te mager. Zo zouden ze het aantal gemeenten dat meedoet het liefst uitbreiden.

De PVV en de SGP zien niets in het experiment. Volgens PVV-Kamerlid Helder is het principieel onjuist om een bij wet verboden product te laten produceren. En SGP-woordvoerder Bisschop zei dat je als overheid "gewoon niet aan drugsgebruik moet willen meewerken".