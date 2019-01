Zoektocht naar Spaanse peuter Julen (2) in put loopt vertraging op

Bij de zoektocht naar de 2-jarige peuter Julen in een diepe put in de buurt van de Spaanse stad Málaga, hebben zich allerlei nieuwe problemen voorgedaan. Ingenieurs merken dat delen van het terrein zijn verzakt. Daardoor moeten ze andere graafmethoden toepassen.

Reddingswerkers verwachtten vanochtend nog dat het jongetje binnen enkele uren zou worden gevonden. Een ingenieur die betrokken is bij de operatie, zegt nu dat waarschijnlijk pas morgen te zeggen valt of de reddingswerkers in de buurt zijn van de peuter. Hij zou al sinds zondag vastzitten in de 110 meter diepe put.

"Het is moeilijk een voorspelling te doen over hoe lang het nog gaat duren", legt ingenieur Angel Garcia Vidal uit. "We zijn deze actie begonnen zonder dat we van tevoren de bodem hebben kunnen onderzoeken. Daardoor moeten we telkens nieuwe beslissingen nemen."

'Wonder nog mogelijk'

Uit wanhoop worden nu zelfs een derde en vierde tunnel gegraven bij de put waarin het jongetje gevallen zou zijn. Garcia Vidal vertelt dat het team op twee manieren bij Julen probeert te komen: met een horizontale en een verticale gang.

"De komende uren hopen we echt die eerste 30 meter van de verticale tunnel gereed te krijgen", zegt de ingenieur. "Maar misschien duurt dat zelfs nog wel een nacht. Pas daarna kunnen we verder."

Dat betekent niet dat Julen niet meer leeft. De Spaanse paleontoloog Jose Antonio Berrocal zegt dat een wonder nog mogelijk is. "Onder de plek waar de jongen vastzit, zit nog zo'n 30 meter tunnel. Daarin kan een luchtbel zitten. Er zijn gevallen bekend van aardbevingen waarin mensen meer dan een week overleefden. Zelfs tien dagen is mogelijk."