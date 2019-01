'Reddingswerkers kunnen binnen enkele uren bij peuter Julen zijn'

Het lijkt een kwestie van uren voor Spaanse reddingswerkers de plek bereiken waar de peuter Julen vast zou zitten. Na het afgraven van een deel van de berg waar Julen afgelopen zondag verdween, is een horizontale tunnel bijna gereed.

De laatste meters bij deze buis worden vanmorgen met de hand gegraven. "Reddingswerkers kunnen in vier, vijf uur bij Julen zijn", gelooft een provinciebestuurder, betrokken bij de operatie.

Mijnwerkers, gespecialiseerd in ongelukken in kolenmijnen in het noordelijke Asturias, worden ingezet in de horizontale tunnel. Volgens de Spaanse zender TVE hebben ze te maken met tal van problemen door verzakkingen in het terrein. Die zouden de reddingsactie opnieuw kunnen bemoeilijken.

Een tweede optie is die van een parallelle, verticale buis, langs de put waarin Julen is gevallen. Afgelopen uren zijn ook in deze put verstevigingen met metalen buizen aangebracht om te voorkomen dat delen van de put naar beneden komen en de ruimte opnieuw ontoegankelijk maken.

Experts geloven nog steeds dat het vermiste jongetje in leven kan zijn. In het onderste deel van de tunnel kan een bel zuurstof ervoor zorgen dat Julen blijft ademen.

Illegaal

Steeds duidelijker wordt intussen dat de put, gebruikt voor het zoeken naar water, illegaal is aangelegd. De krant El PaĆ­s spreekt van twintig tot dertig putten die maandelijks in de droge provincie worden geboord. Jaarlijks gaat het in het hele land om zo'n drieduizend aangiften voor illegale operaties om grondwater op te pompen.

Het bedrijf dat afgelopen weken de tientallen meters lange put boorde waarin Julen zich bevindt, houdt vol dat het gat met stenen was afgedekt. Iemand zou die hebben weggehaald waardoor het jongetje erin kon vallen. De put is ongeveer zo diep als de Utrechtse Domtoren hoog is.