Ict-branche vreest chaotische brexit én hoge boetes

Een no deal-brexit treft niet alleen goederenverkeer, dat dan stil komt te staan aan de grens, maar ook de digitale snelweg. Daarvoor waarschuwt branchevereniging Nederland ICT. Persoonsgegevens mogen zonder akkoord namelijk niet zomaar meer naar het Verenigd Koninkrijk.

"Dit treft niet alleen ict-bedrijven, maar alle bedrijven die persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk hebben staan", zegt directeur Lotte de Bruijn van de branchevereniging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om bedrijven die software gebruiken die data in het Verenigd Koninkrijk opslaat.

De branchevereniging roept de Autoriteit Persoonsgegevens daarom op om een overgangsregeling in te stellen van minimaal vijftien maanden. "Als die er niet komt, lopen veel bedrijven het risico op boetes", zegt De Bruijn. Zo'n overgangsregeling was opgenomen in het brexit-akkoord van de Britse premier Theresa May, maar dat werd dinsdagavond weggestemd in het Lagerhuis.

Veilig land

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden doorgestuurd naar andere landen. Nu mogen persoonsgegevens nog naar het Verenigd Koninkrijk vanwege de Europese privacywetgeving. Na een brexit zonder akkoord raakt het Verenigd Koninkrijk de status van een veilig land voor persoonsgegevens automatisch kwijt.

"Het land krijgt dan dezelfde status als landen als India, Maleisië en andere landen zonder goede privacywetgeving", zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet. Bedrijven en organisaties mogen dan dus niet meer zomaar data van hun klanten of medewerkers in het Verenigd Koninkrijk opslaan.

De Britten kunnen dat oplossen door zelf nieuwe privacywetgeving aan te nemen, en die wetgeving vervolgens ook nog door de Europese Commissie goed te laten keuren. Dat is eerder onder meer gebeurd met de privacywetgeving van Canada en Israël.

De kans is echter klein dat dat nog voor de brexit gaat lukken. In de tussentijd kunnen bedrijven wel zelf juridische voorzorgsmaatregelen nemen. "Maar het is heel lastig om te weten waar bedrijven zich nou precies op moeten voorbereiden", zegt De Bruijn van Nederland ICT. "Daarom pleiten we voor een overgangsperiode."

In overtreding

Sturen bedrijven toch data naar het Verenigd Koninkrijk zonder voorzorgsmaatregelen, dan zijn ze in overtreding. "En de boetes daarop zijn niet mals", zegt De Bruijn.

Engelfriet merkt in zijn praktijk dat bedrijven nerveus beginnen te worden van de brexit. "Sommige bedrijven zeggen: ik verhuis mijn data wel weg uit het Verenigd Koninkrijk en ga liever weg uit Ierland of Duitsland", zegt Engelfriet. "Maar je kunt soms ook niet zomaar weg met je datacenter."