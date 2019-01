Spaanse reddingswerkers hebben mogelijk spoor Julen gevonden

Reddingswerkers hebben haren gevonden in de 110 meter diepe put in de buurt van Málaga, waarin de peuter Julen al drie dagen zou vastzitten. Dat melden Spaanse media.

Aangenomen wordt dat de haren van het 2-jarige jongetje zijn. Het materiaal wordt nu onderzocht in een laboratorium. Een regionale ambtenaar heeft al gezegd dat de haren van Julen zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Intussen gaat de reddingsactie door.

Gisteren ontstond nog twijfel of Julen inderdaad in de put was gevallen. De eigenaar van het bedrijf dat het gat groef, zei dat het praktisch onmogelijk is om erin te vallen, omdat het gat te klein is en er een zware steen op lag. Bovendien is het diepe gat volgens hem te kronkelig, dus zou het onmogelijk zijn om diep te vallen.

Het is niet bekend waar in de put de haren zijn aangetroffen.