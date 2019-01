Twijfel of Julen (2) wel vastzit in Spaanse put

Zit de 2-jarige Julen wel vast in de 110 meter diepe put in de buurt van Málaga? Die vraag komt heel voorzichtig naar boven in Spaanse media. Reddingswerkers zijn intussen bezig met het graven van een tweede tunnel die schuin moet uitkomen op de eerste, in de hoop het kereltje zo te kunnen bereiken.

Het is al twee dagen geleden dat Julen volgens zijn familie in de put viel. De reddingsactie is dan ook een race tegen de klok.

Hoelang het duurt om met een nieuw te graven tunnel de put te bereiken is niet bekend, maar zodra dat gebeurt zal via de tunnel met een camera worden gekeken waar het kind is. Wordt Julen gevonden, dan moet worden uitgezocht hoe hij kan worden gered.

Bijna onmogelijk

Francisco Barranquero is eigenaar van het bedrijf dat de put groef. "Het lijkt me bijna onmogelijk dat het kind daar is", zegt hij tegen nieuwssite El Español. "Of ze zoeken niet goed."

"Het gat is maar een handbreedte groot. De tunnel zelf loopt niet loodrecht naar beneden, maar kronkelt. Ik heb meerdere keren hamers die ik tijdens de aanleg ervan in de put had laten vallen, kunnen terughalen. Moet een baby of klein kind dan niet komen vast te zitten voor hij de bodem bereikt?", vraagt hij zich af.

Wat ook vragen oproept is dat de put, die is gegraven op zoek naar water, was afgedekt met een zware steen, die niet zomaar te verplaatsen is. Hoe die steen dan toch is verwijderd, waardoor Julen in het gat kon vallen, is niet duidelijk.

Hartstilstand

Voor de ouders van Julen is het hoe dan ook een nieuw drama. In 2017 verloren zij hun oudste zoon. Het jongetje kreeg op 3-jarige leeftijd een hartstilstand.