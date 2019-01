'Iraanse spion ontmaskerd in Duitse leger'

Het Duitse leger heeft een 50-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van spionage voor Iran. De man, geboren in Afghanistan, werkte voor de Duitse strijdkrachten als taalspecialist en cultureel adviseur.

In die functie had hij toegang tot gevoelige informatie, zoals de inzet van troepen in Afghanistan, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Hij zou al jaren spioneren voor de Iraanse inlichtingendienst.

Veiligheidsdiensten in Europa vrezen al langer voor de activiteiten van Iraanse geheime diensten. Vorig jaar nog werd een in Oostenrijk gestationeerde Iraanse diplomaat gearresteerd.

Die zou twee van zijn informanten opdracht hebben gegeven een aanslag te plegen op een bijeenkomst van Iraanse oppositieleden in Parijs. De mannen werden gearresteerd voor de aanval kon plaatsvinden.