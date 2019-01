Wat moet John de Mol met 'sleetse sterren' als Gordon en Wendy van Dijk?

De Jong laat daarbij Van Dijks programma The Voice buiten beschouwing - "dat format is zo sterk dat het niet uitmaakt wie je daar neerzet". Van Dijks optredens in nieuwe formats zijn volgens haar een graadmeter, waaruit blijkt dat kijkers niet meer warmlopen voor haar. This Time Next Year, waarin Van Dijk mensen volgde die hun dromen najaagden, was een flop. Eerder liep ook Million Dollar Wedding slecht. En ook het resultaat van de Gezondheidstest, "dat haar zogenaamd op het lijf geschreven was", was teleurstellend.

Ook voor Gordons programma's "zetten mensen de tv niet meer aan", zegt De Jong. Zijn SBS-talentenjacht DanceSing, die donderdag voor het eerst op tv was, is volgens haar oude wijn in nieuwe zakken. "Een slap aftreksel van wat mensen al kennen. Mensen zijn het zat daarmee te worden afgescheept." De eerste aflevering trok ruim 700.000 kijkers.

RTL, dat met de transfers ruimte schept voor nieuwe namen, doet het wat dat betreft slimmer, vindt De Jong. Met name The Rotterdam Project en Beau Five Days Inside van Beau van Erven Dorens waren een succes. "Die zijn maatschappelijk betrokken en tonen het authentieke gezicht van de deelnemers en presentator - net als hoe André van Duin een opleving heeft op de publieke omroep, nu hij de typetjes heeft afgeschud."

'Niet van je stoel geblazen'

Wat dat betreft blinkt SBS nog niet uit in creativiteit, zegt ook mediadeskundige Ron Vergouwen. "DanceSing is qua kijkcijfers dan geen complete flop, je wordt niet van je stoel geblazen. Het slaat geen deuk in een pakje boter." Een ander voorbeeld is volgens hem 6 Inside, de tegenhanger van roddelshow RTL Boulevard, gepresenteerd door Albert Verlinde. "Ook dat haalt belabberde kijkcijfers", zegt Vergouwen die, eerlijkheid gebiedt, zelf weleens aanschuift bij Boulevard.

Ook Van Dijk is niet op haar top, zegt Vergouwen. Hij verwijst naar dezelfde geflopte programma's als De Jong, die volgens hem afbreuk hebben gedaan aan haar sterrenstatus. Toch noemt hij de aankoop van Van Dijk "een slimme move". Die nieuwe programma's mogen het dan slecht doen, haar merk blijft volgens hem ijzersterk. "Als zij haar naam aan een programma geeft, is publiciteit gegarandeerd. Ook is zij net als Linda de Mol en Chantal Janzen een multifunctionele presentatrice."

Het gaat er volgens Vergouwen om dat de juiste ster gekoppeld wordt aan het juiste format. En wat dat betreft ziet Vergouwen kansen voor SBS 6. "Tv-bazen spelen op safe omdat de concurrentie harder wordt. Dat is bij de NPO ook zo, waar ook alweer de zoveelste aflevering van Spoorloos wordt uitgezonden. Investeren in iets nieuws gebeurt nauwelijks. Wat dat betreft ligt daar voor Talpa een kans. Ze proberen er nieuwe programma's uit, maar dan wel met de bekende gezichten."