Advocaat Meijering: Holleeder wilde me laten vermoorden

Advocaat Nico Meijering zegt in het verleden met de dood te zijn bedreigd door Willem Holleeder. De advocaat van crimineel Dino Soerel vertelde bij RTL Late Night dat hij betrouwbare informatie had gekregen "dat Holleeder mij wilde vermoorden omdat ik voor Soerel optrad".

Twee mensen kwamen hem dat vertellen, zei Meijering, die de doodsbedreiging zeer serieus nam. "Er is alle reden om Holleeder serieus te nemen op dit gebied."

Brommertje

De advocaat ging vervolgens naar het kantoor van Stijn Franken, die Holleeder destijds verdedigde. "Hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Toen ben ik naar buiten gelopen en wie stond er natuurlijk weer om het hoekje met zijn brommertje en deed alsof hij me niet zag?", zei Meijering.

Hij besloot vervolgens op Holleeder af te stappen. "Ik heb hem een handje gegeven. Ik dacht: misschien kan ik indruk op hem maken."

Meijering is kantoorgenoot van advocate Bénédicte Ficq, die Soerel in 2011 bijstond. Holleeder liet recentelijk weten dat hij destijds zelf werd bedreigd door Ficq, die hem onder druk zou hebben willen zetten om een valse verklaring af te leggen over Soerel. Het kantoor van Ficq ontkent die beschuldigingen.

Levenslang

Dino Soerel, die dit weekend bekendmaakte te willen getuigen tegen Holleeder, werd in juni 2017 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang, onder meer voor zijn rol bij de moord op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006.

In oktober vorig jaar werd hij in zijn cel aangehouden wegens de moorden op Willem Endstra en John Mieremet, en deelname aan een criminele organisatie. Volgens Soerels advocaat heeft justitie de verdenking van de moord op Mieremet al snel weer laten vallen.