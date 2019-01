Dino Soerel wil getuigen: 'Helemaal klaar met leugens Holleeder'

Het gaat om brieven van Holleeder en de opname van een telefoongesprek uit 2011 die misdaadverslaggever Peter R. de Vries een week geleden aan het OM heeft gegeven. Die opname is toegevoegd aan het dossier van de strafzaak tegen Holleeder, die wordt verdacht van het opdracht geven tot liquidaties, waaronder de moord op zakenman Willem Endstra.

Tegen de NRC zegt Soerel via zijn advocaat Meijering: "Ik ben schijtziek van die Holleeder en al heel lang helemaal klaar met al zijn leugens en spelletjes. Ik ben blij dat Astrid al drie jaar geleden de waarheid heeft gezegd over het telefoongesprek met De Vries." Astrid is de zus van Holleeder, die in de rechtszaak tegen hem heeft getuigd.

Soerel spreekt tegen dat hij een driemanschap vormde met Holleeder en Hillis en zegt dat Holleeder zijn naam heeft misbruikt. Hoewel Soerel in de zaak een paar keer is verhoord als verdachte, heeft de recherche nooit gevraagd naar de aantekeningen of brieven van Holleeder, zeggen zijn advocaten, die dat opmerkelijk noemen.

Geen behoefte aan

"Tijdens het laatste verhoor in december 2018 heeft cliënt zelf aangeboden vragen over de inhoud van die brieven te beantwoorden, maar de recherche had daar vooralsnog geen behoefte aan", zeggen Meijering en Flokstra in hun toelichting op de wens van Soerel om in de rechtbank te getuigen.

Dino Soerel werd in juni 2017 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang, onder meer voor zijn rol bij de moord op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006. In oktober vorig jaar werd hij in zijn cel aangehouden wegens de moorden op Willem Endstra en John Mieremet, en deelname aan een criminele organisatie. Volgens Soerels advocaat heeft justitie de verdenking van de moord op Mieremet al snel weer laten vallen.