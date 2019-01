'Je vlucht voor oorlog, maar belandt in een situatie die erger is dan eerst'

Kinderen die zich in de vrieskou wassen bij een teiltje. Verslaggever Malou Petter is op Lesbos voor een reportage over de kinderen bij vluchtelingenkamp Moria. Het kamp barst uit zijn voegen: er is plek voor 2000 mensen, maar er verblijven ruim dubbel zo veel vluchtelingen. In het kamp zelf is geen plek meer, dus er heeft zich een provisorisch kamp naast gevormd.

"Mensen bouwen hutjes met de spullen die ze hebben. Sommige mensen slapen met twaalf man in een simpele vakantietent voor een gezin", zegt Petter. "De temperatuur is 's nachts nu rond het vriespunt. Vandaag regende het. De modder stroomt van de berg zo de tenten in. Mensen die net aankomen hebben niet eens een deken om zich warm te houden."

Het gaat niet om een kleine groep mensen. De grootste vluchtelingencrisis mag dan bezworen zijn, sinds de jaarwisseling arriveerden er volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR 582 vluchtelingen in Griekenland, waarvan 221 op Lesbos. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Syriƫ en Irak. Ruim een derde van hen is kind.

De kinderen voelen zich 's nachts niet prettig in hun tent, vertellen zij in de volgende reportage van Petter: