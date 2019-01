Wethouder Amsterdam spreekt taxibranche aan op ongelukken

De Amsterdamse wethouder voor verkeer Sharon Dijksma wil dat taxibedrijven en dan met name Uber ervoor zorgen dat hun chauffeurs zich aan de verkeersregels houden. Directe aanleiding is de dood van een 24-jarige vrouw, afgelopen weekend door een aanrijding met een Uber-taxi. Volgens de lokale zender AT5 was dit het zesde ongeluk met een taxi in een maand tijd.

Dijksma constateert dat er de afgelopen tijd te veel ongelukken zijn gebeurd waar taxi's bij betrokken waren. Ze sprak daar vandaag al over met de Europese directeur van Uber. "Ik vind dat Uber zijn verantwoordelijkheid moet nemen", zei Dijksma.

Reactie Uber

De topman van Uber Benelux vindt het "zeer zorgelijk" dat er in korte tijd meerdere ongelukken zijn gebeurd. Het bedrijf wil uitkomsten van politieonderzoeken met de autoriteiten bespreken.

Vorige maand voerde het bedrijf voor zijn chauffeurs in Nederland verplichte pauzes in. Ook wil het zijn app aanpassen zodat chauffeurs die met spraak kunnen bedienen en niet de handen van het stuur hoeven te halen.

Protest

Het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag was ook aanleiding voor een protestbijeenkomst van taxichauffeurs, vanmiddag bij de Passenger Terminal in Amsterdam. Ze vinden dat ongelukken met Uber-taxi's hen in een kwaad daglicht stellen. "We willen hiermee een vuist maken naar Uber en een signaal afgeven naar de gemeente", zei een woordvoerder van taxicentrale TCA.