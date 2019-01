NTR-baas Paul Römer stapt op per 1 maart

In het verzonden persbericht over het vertrek van Römer wordt niet over deze plannen gesproken. "De NTR-organisatie staat er goed voor en heeft een prachtig programmapakket. Ik draag de NTR met een gerust hart over aan mijn opvolger", zegt Römer.

Eric van den Burg, voorzitter van de Raad van Toezicht, betreurt het besluit van de directeur. "Paul heeft in de afgelopen jaren een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NTR. We zullen zijn inzet en leiderschap missen."

De NTR gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger.