Groen licht voor productie kolossale zeppelins, ondanks crash prototype

Helium

De luchtschepen maken gebruik van helikopter- en vliegtuigtechnologie. De ballonnen zijn gevuld met helium in plaats van het licht ontvlambare waterstof, zoals in het verleden gebruikelijk was.

De vliegende kont is oorspronkelijk door het Amerikaanse leger ontwikkeld. Als alternatief verkenningstoestel dat extra lang kan vliegen. De Airlander 10 kan 148 kilometer per uur en vijf dagen achtereenvolgend in de lucht blijven. De zes testvluchten hebben voldoende data geleverd voor de overstap van experiment naar massaproductie.

De 119 meter lange Airlander 50 heeft een maximaal laadvermogen van 60.000 kilo. Het bedrijf hoopt in 2020 de eerste zeppelins te leveren voor de passagiers- en mogelijk ook vrachtluchtvaart. Onduidelijk is nog waar ze eventueel gaan vliegen.