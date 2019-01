Vierde dode gevonden na explosie Parijs

In Parijs is een vierde lichaam gevonden na een explosie gisteren in een bakkerij. Het gaat waarschijnlijk om een jonge vrouw, een bewoner van het pand waar de ontploffing plaatsvond. Hulpverleners hadden vanmorgen met honden de zoektocht naar haar in het puin hervat.

De explosie verwoestte gistermorgen rond 09.00 uur een bakkerij in het centrum van Parijs. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak. Vier mensen kwamen om: naast de bewoonster twee brandweerlieden en een Spaanse toerist. Tientallen mensen raakten gewond.

Nog altijd kunnen honderden mensen in de omgeving van het gebouw niet terug naar huis. Er moet eerst gecontroleerd worden of terugkeer wel veilig is. De autoriteiten hebben hen opgevangen.