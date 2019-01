Daar is de brexit weer: wat kunnen we verwachten?

Naast May kan ook het Britse parlement actie ondernemen nadat Mays deal is weggestemd. Het parlement kan proberen May te dwingen een andere weg in te slaan, bijvoorbeeld door amendementen of moties te stemmen die het brexitproces beïnvloeden.

Nieuw brexit-referendum

Zo kan het parlement een motie in stemming brengen over een nieuw brexitreferendum. Wanneer een meerderheid daarvoor stemt, moeten de Britten opnieuw naar de stembus. Wat er dan op het stembiljet komt, is onduidelijk. Vermoedelijk wordt het een keuze tussen "no deal", "May's deal" of "alsnog in de EU blijven".

Toch lopen we met het ontwerp van het stembiljet iets te ver op de zaken vooruit. Hoewel uit opiniepeilingen blijkt dat bijna de helft van de Britten graag een nieuw referendum wil, is er zeker nog geen meerderheid voor in het parlement.

Bovendien kost het organiseren van een nieuw referendum veel tijd, volgens schattingen minimaal een maand of vier. Dat is tijd die de Britten eigenlijk niet hebben, want de brexit-deadline ligt op 29 maart. Als ze toch een nieuw referendum willen, moeten ze eerst een verzoek indienen bij de EU om die deadline te verschuiven. Pas als de EU daarmee akkoord gaat, is een nieuw referendum echt een optie.

Motie van wantrouwen

Het Britse parlement kan ook een stap verder gaan en een motie van wantrouwen indienen tegen de regering. Om die aan te nemen, zouden enkele leden van May's Conservatieve partij mee moeten stemmen met de oppositie. Maar hoewel veel Conservatieven het oneens zijn met May's brexit-plannen, is de kans klein dat zij een motie tegen hun eigen regering zullen steunen. Als die motie het haalt, komen er namelijk nieuwe verkiezingen. Daarbij is de kans zeker aanwezig dat de Labour-partij een meerderheid van de stemmen haalt, en zo de Conservatieven naar het oppositie-vak verwijst. Dat risico is veel Conservatieven te groot.