Hooikoortspatiënten kunnen zich nu al opmaken voor elzenpollen

De natuur ligt een maand voor op schema door het zachte weer in december en de eerste dagen van januari. Daardoor zijn er nu al bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes, speenkruid en elzen. Hooikoortspatiënten kunnen komende week al last krijgen van elzenpollen, waarschuwt Nature Today.

De eerste piek van elzenpollen lag tijdens de Kerstdagen. Het Leids Universitair Medisch Centrum mat toen een concentratie van 282 elzenpollen per kubieke meter, afkomstig van een elzensoort die in veel plaatsen langs de straat is aangeplant. Dat is veel hoger dan normaal.

Elzenpollenseizoen

De tweede piek, die komende week wordt verwacht, komt van de witte en de zwarte els. Door de aanhoudende hoge temperaturen ontwikkelen die ook al katjes. Die gaan de komende dagen bloeien, waardoor de pollenconcentratie sterk kan oplopen. De verwachting is dat het elzenpollenseizoen tot half maart duurt.

In december bloeide ook de hazelaar al op grote schaal. De piek lag rond de jaarwisseling, anderhalve maand eerder dan het gemiddelde van vijftig jaar geleden.

De piek van de sneeuwklokjes wordt op 26 januari verwacht; normaal is dat op 22 februari. Volgens De Natuurkalender is de voorlente een maand vroeger dan normaal aangebroken.