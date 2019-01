Vier verdachten na grootste drugsvangst uit Surinaamse geschiedenis

De Surinaamse politie heeft vier personen in het vizier als verdachten na de grote drugsvangst van afgelopen dinsdag. Dat heeft waarnemend korpschef Prade op een persconferentie in Paramaribo gezegd. Hij noemde de onderschepping van de 94 pakketten met 2345 kilo cocaïne de grootste drugsvangst uit de Surinaamse geschiedenis.

De drugs waren bestemd voor Europa, voor welk land wilde hij in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Volgens de waarnemend korpschef zijn de verdachten, in tegenstelling tot eerdere berichten, nog niet aangehouden. "Ook dat is in verband met het onderzoek," zegt de politiebaas. "Juist bij zo'n grote zaak verzamelen we eerst zoveel mogelijk informatie rondom de verdachten om de bewijslast sterker te maken."

'Even geduld'

Op de vraag of de politie niet bang is dat de verdachten naar een ander land vluchten, antwoordde hoofdinspecteur Van Gobbel dat het bekend is dat Suriname open grenzen heeft en dat niemand in de gevangenis terecht wil komen. "Soms willen wij verdachten oppakken, maar uiteindelijk is het niet aan ons maar aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of iemand vrij blijft rondlopen of niet."

De politie van Suriname staat sinds de vondst van de drugs onder zware publieke druk om met nieuws over de zaak naar buiten te treden. De lokale pers berichtte al vanaf dag 1 over de enorme vangst, maar de autoriteiten zwegen tot nu toe. "Wij willen u graag informeren, maar soms moet u even geduld hebben," vergoelijkte Prade.

Hij zegt dat het onderzoek nog volop bezig is en dat hij daarom niets kan zeggen over de identiteit van de verdachten. Hij gaat ervan uit dat er gezien de omvang van de zending "een zeer grote organisatie" achter het transport zit. "Maar juist dat maakt het onderzoek moeilijk. Grote jongens laten zich niet makkelijk pakken."