Aanhouding 'bomdreiging' trein Zwolle, blijkt verwarde man

De politie heeft vanmorgen een 21-jarige man uit Emmen aangehouden, omdat hij zondag in de trein van Emmen naar Zwolle de indruk had gewekt dat hij een bom bij zich had. Uiteindelijk wijst niets erop dat hij echt een bom bij zich droeg.

Uit de verklaringen van de man, maar ook uit het onderzoek dat de hele week heeft geduurd, is gebleken dat het om een persoon met mogelijk verward gedrag gaat, zegt de politie. De man is hulpverlening aangeboden.

De trein werd zondag op last van de politie stilgezet voor station Zwolle, waarna alle passagiers een voor een uit de trein werden gehaald. In eerste instantie werden twee andere mannen opgepakt, maar die bleken niets met de bomdreiging te maken te hebben. Zij zijn diezelfde dag vrijgelaten.