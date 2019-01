Ook isotoop voor kankerdiagnostiek plotseling veel duurder

De prijs van een medisch isotoop dat gebruikt wordt voor het opsporen van verschillende kankersoorten is door de Duitse leverancier opeens scherp in prijs verhoogd van 61.000 naar 160.000 euro per eenheid. Het gaat om generatoren met het radioactieve element germanium. Dat vervalt door een natuurlijk proces tot gallium-68. Die laatste stof wordt gebruikt om bepaalde tumoren en vooral hun uitzaaiingen op te sporen.

De prijsverhoging van de generatoren met germanium is met onmiddellijke ingang doorgevoerd. Leverancier Eckert & Ziegler heeft de prijsverhoging niet aangekondigd, vertelt Marcel Stokkel, hoofd nucleaire geneeskunde in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis.

Eerder deze week werd bekend dat farmaceut Novartis bijna zes keer meer vraagt voor Lutathera - Novartis' variant van het radioactieve medicijn lutetium octreotaat - dan de drie ziekenhuizen die het middel in hun apotheek zelf maken voor hun eigen patiënten.

Bijna half miljoen euro

Het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) gebruikt jaarlijks vier generatoren germanium. "Ëén vat is genoeg voor een maand of drie, vier. Maar de kracht van de medische isotoop neemt in die tijd af. Een vaatje is genoeg voor de diagnostiek bij ongeveer driehonderd patiënten. We hebben per jaar twaalfhonderd patiënten die in aanmerking komen voor deze vorm van diagnostiek", vertelt Stokkel.

"Deze prijsverhoging kost ons alleen al in het AvL jaarlijks bijna een half miljoen euro extra."

Gallium-68 wordt gebruikt voor het opsporen van zeldzame neuro-endocriene tumoren (NET) en hun uitzaaiingen. Dit zijn tumoren in het endocrien systeem dat de afgifte van hormonen reguleert die allerlei organen aansturen. Gallium-68 wordt ook gebruikt om prostaatkanker en uitzaaiingen daarvan te vinden.