Hoe Nederlands kankeronderzoek Novartis aan miljarden gaat helpen

Uniek geneesmiddel

Krenning is dan al meer op afstand komen te staan. In 2010 wordt het bedrijfje van hem, en een aantal anderen, voor een slordige 11 miljoen euro gekocht door de Franse farmaceut AAA. Er wordt vooral met aandelen betaald, wat de Nederlander later in één klap multimiljonair zou maken.

De Fransen krijgen met lutetium octreotaat een uniek geneesmiddel in handen waarvoor geen alternatief bestaat. De handelsnaam vanaf dan: Lutathera. Begin 2016 kopen de Fransen daarbovenop nog een belangrijk ander Nederlands bedrijf (IDB). Dat voorziet ziekenhuizen als een van de weinige van lutetium van voldoende kwaliteit om medicijnen van te maken.

In het najaar van 2017 krijgt Lutathera een weesgeneesmiddelenstatus in de EU en de VS. Dat betekent dat het medicijn wordt erkend als effectief middel tegen een zeldzame ziekte. Ook niet onbelangrijk: de fabrikant krijgt het alleenrecht op verkoop, tien jaar in de EU, zeven in de VS. Enige uitzondering op die regel is de bereiding van het middel in een ziekenhuisapotheek voor de eigen patiënten van dat ziekenhuis. De officiële toelating op de markt volgt meteen daarna.