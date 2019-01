Delft Zuid wordt het eerste klimaatneutrale station van Nederland

Het is nu nog een onooglijk station in een onooglijke omgeving. Twee perrons, een kaartjesautomaat, vertrekborden - verder niks. Een station zonder faciliteiten, zoals er zo'n driehonderd zijn in het hele land. Station Delft Zuid gaat op de schop.

De naam verandert. Het wordt Delft Campus. Er komen twee sporen bij, ondertunneling en liften. Maar de belangrijkste verandering is niet zichtbaar: het wordt het eerste klimaatneutrale station van Nederland.