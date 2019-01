Rechter in Myanmar: zeven jaar celstraf voor Reuters-journalisten is terecht

Twee journalisten van het internationale persbureau Reuters die in Myanmar tot zeven jaar cel zijn veroordeeld wegens het stelen van staatsgeheimen, blijven vastzitten.

Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) werden in september veroordeeld. De twee zeggen in de val te zijn gelokt.

Maar volgens de rechter hebben de Myanmarese journalisten onvoldoende bewijsmateriaal aangeleverd om aanleiding te geven de eerste uitspraak te herzien. Hij vindt zeven jaar daarom een passende straf. De journalisten kunnen nog wel naar het hooggerechtshof van het land stappen.

Onderzoek naar massagraf Rohingya

De journalisten werden in december 2017 opgepakt in de Myanmarese stad Yangon toen ze bezig waren met een onderzoek naar een massagraf in de deelstaat Rakhine. In het graf liggen leden van Rohingya, de islamitische minderheid die in het overwegend boeddhistische Myanmar al jarenlang wordt onderdrukt.

Mogelijk zijn ze gedood door het leger van Myanmar. De Reuters-journalisten waren door hun bron bij de politie gevraagd om naar een café te komen voor de overhandiging van geheime documenten. Toen ze daar vertrokken, werden ze opgepakt.

Kritiek op Myanmar

De zaak veroorzaakte wereldwijd opschudding. De EU riep Myanmar al op de twee zo spoedig mogelijk vrij te laten en de journalisten kregen vanuit de hele wereld bijval van diplomaten en mensenrechtenactivisten. Samen met onder anderen de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi werden ze vorige maand door weekblad Time verkozen tot Persoon van het Jaar.

Maar de Myanmarese leider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi verdedigde de straffen. Volgens haar was de uitspraak van de rechter in lijn met de rechtspraak in Myanmar.

De hoofdredacteur van Reuters reageert teleurgesteld. "De uitspraak van vandaag is het nieuwste onrecht dat Wa Lone en Kyaw Soe Oo is aangedaan", zegt Stephen J. Adler. "Ze blijven achter de tralies om één reden: degenen die aan de macht zijn, willen de waarheid de mond snoeren."