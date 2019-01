Dna van Ronaldo opgevraagd in verkrachtingszaak VS

De politie in de Verenigde Staten wil dna-materiaal van voetballer Cristiano Ronaldo hebben om het te vergelijken met sporen in een verkrachtingszaak. Dat meldt The Wall Street Journal. Volgens de krant is er onlangs een verzoek voor dna-materiaal naar justitie in Italiƫ gestuurd, waar Ronaldo voetbalt voor Juventus.

Het Amerikaanse model Kathryn Mayorga beschuldigt de stervoetballer van verkrachting. Ze zegt dat de Portugees haar in 2009 in Las Vegas tot seks heeft gedwongen. Ze zou daarna onder dwang een zwijgcontract hebben getekend en 375.000 dollar hebben gekregen.

De zaak werd in 2009 kort onderzocht, maar toen weer gesloten omdat Mayorga zweeg over de plek waar ze zou zijn verkracht en de naam van de verdachte niet wilde noemen. Wel werd er medisch onderzoek gedaan. In september vorig jaar werd de zaak heropend toen Mayorga alsnog aangifte deed en meer details gaf.

Ronaldo weerspreekt de beschuldigingen en zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de zaak. "De wetenschap dat mijn geweten schoon is, stelt me in staat elk onderzoek in alle rust af te wachten."