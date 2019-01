'Bedreiging Nijmeegse school bedoeld om meer volgers te krijgen'

De man die begin deze week in een filmpje een dreigement uitte tegen een school in Nijmegen, deed dat om meer volgers te krijgen op sociale media. Dat zegt rector Jansen tegen Omroep Gelderland na een gesprek met de politie.

In de video die op Instagram werd geplaatst, was een vuurwapen te zien en werd gezegd dat mensen dinsdag niet naar het Mondial College in Nijmegen moesten gaan. Uit onderzoek bleek al snel dat er geen sprake was van een echte dreiging.

Het Mondial College is een middelbare school met twee locaties in Nijmegen-West. De man uit Beverwijk had geen link met de scholengemeenschap. Na de post met de video volgde een nieuw bericht waarin hij liet weten dat de dreigvideo oud en nep was en dat hij er spijt van had. Hij werd diezelfde avond aangehouden.

De man zit niet meer vast, maar blijft nog wel verdachte in de zaak, heeft het Openbaar Ministerie laten weten aan Omroep Gelderland. Meer wil het OM niet zeggen.