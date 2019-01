'Snacken bij de foodtruck is goedkoper dan eten in de kantine'

Venlo wil af van foodtrucks in de buurt van scholen. Veel middelbare scholen doen hun best om gezond eten te verkopen in de kantine. Maar volgens deskundigen heeft dat niet veel zin als kinderen voor de deur van de school kunnen snacken.

Ook bij het Blariacumcollege in Blerick staat een foodtruck voor de deur. En daar is het dringen geblazen in de pauze. "De kantine is heel ver weg en best wel duur", zegt Lando, die net een broodje gezond heeft gekocht. Daarom eet hij vaak hier. Zelf let hij wel goed op wat hij eet, maar hij ziet dat veel andere leerlingen dat niet doen.

Zoals Jed die net een broodje döner heeft besteld. "Het is gewoon lekker", zegt hij. "Soms ben je er gewoon even aan toe. En als ik hier eet zit ik daarna echt wel goed vol."