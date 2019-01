'Snackwagens weren bij scholen'

"We zien dat de snackwagens 's morgens vroeg al bij de poort van de scholen staan", zegt SP-raadslid Angelique Weingarten. "Aan de ene kant investeert de gemeente in een gezonde levensstijl, maar aan de andere kant geven we net zo makkelijk een vergunning af om vaak ongezonde snacks op de stoep van scholen te mogen verkopen."

Verhaegh en Weingarten willen het snackwagens moeilijker maken een vergunning te krijgen of het aantal verkoopdagen beperken. Ook pleiten zij voor onderzoek naar een verbod op foodtrucks binnen een straal van 1 kilometer van scholen.

"Het moet kinderen niet te makkelijk worden gemaakt om een patatje of een broodje shoarma te halen en de gezonde kantine links te laten liggen", vindt ook Bachra. "Af en toe friet moet kunnen, maar op dit moment is ongezond eigenlijk de norm. Bij iedere straathoek, elk station, elke benzinepomp wordt een ongezonde keuze gemakkelijk gemaakt. Dat willen we veranderen. Het moet normaal worden de gezonde keuze te maken."

Juridisch moeilijk

Andere partijen in Venlo vragen zich af of het juridisch wel haalbaar is om snackwagens om deze reden te weren. VVD-raadslid Simons, die als leerling zelf de snackwagens ook bezocht, ziet bovendien dat er in een vraag wordt voorzien.

"Van leerlingen hoor ik: in de schoolkantine betaal je voor een klein broodje met kaas, ham en sla 4 euro, en bij de ventwagen krijg je voor 2,60 euro een groter broodje en rijkelijk belegd." Meerdere partijen willen daarom in gesprek met ondernemers om gezondere keuzes aan te bieden.

Ook vreest men voor een waterbedeffect: als de broodjeswagen verdwijnt, trekken leerlingen gewoon naar een supermarkt om daar te snacken. JOGG-directeur Bachra herkent dat. "Het is een ontzettend complex probleem, maar dit is een goede start. Het is een signaal dat er bewust wordt nagedacht. Nu realiseert men zich dat het niet alleen een probleem is van de scholen, maar van de hele omgeving."

Wethouder Schatorjé zei gisteravond in de raad dat het juridisch moeilijk is om snackwagens te weren, maar wil het "moeilijke thema" nogmaals laten onderzoeken. Voor de zomervakantie moet er duidelijkheid zijn in Venlo.