'Oprichters XS4ALL dachten niet: we kunnen hier rijk mee worden'

De oprichters berekenden hoeveel klanten ze moesten hebben om de kosten van een eigen toegang tot internet te kunnen dekken. "Ze dachten zo'n 100 abonnees nodig te hebben. Een dag later hadden ze er 500. Het ging kei- en keihard. In Amsterdam ging het zo snel dat de modems subiet waren uitverkocht. Er bleek een grote behoefte aan te zijn, want tot dan toe hadden vrijwel alleen sommige bedrijven en universiteiten internettoegang."

XS4ALL groeide in een paar jaar uit tot een van de grote internetaanbieders in Nederland. "Maar ze dachten niet: we kunnen hier rijk mee worden. Toen ze erachter kwamen hoeveel mensen er gebruik van gingen maken, vroegen ze zich ook af wat dat betekende voor zaken als privacy en veiligheid."

De internetonderneming was daarbij niet bang om de confrontatie aan te gaan. Zo zette de provider in 1996 de laatste nog vrije radiozender van Servië online en weerstond het de druk van het Duitse OM om een links-radicaal tijdschrift offline te halen.

"Maar ze voorzagen ook problemen die zouden gaan ontstaan, zoals de verspreiding van kinderporno", weet Spaink. "In plaats van als provider zelf te beslissen wat wel en niet kon, hebben ze het Meldpunt Kinderporno opgericht. Later was Rodriquez ook betrokken bij de start van Bits of freedom."