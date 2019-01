Minister Bruins wil uitleg van farmaceut over veel duurder kankermedicijn

Minister Bruins voor Medische Zorg wil nog deze week in gesprek met het farmaceutische bedrijf dat de prijs van een kankermedicijn enorm heeft opgedreven. "Ze moeten eerst maar eens tekst en uitleg geven, want ik denk dat het zo niet kan", zei hij gisteravond in de talkshow Jinek.

De Zwitserse firma Novartis vraagt het zesvoudige voor een geneesmiddel dat ongeveer twintig jaar geleden is ontwikkeld door het Erasmus MC. Het werd daar voor ongeveer 16.000 euro aangeboden. Een identiek medicijn van Novartis kost ruim 90.000 euro per patiënt.

"Dat zijn vreselijke bedragen", zei Bruins. "Daar ben ik ook nog lang niet klaar mee." Hij noemde de handelwijze van de farmaceut gisteren ook "een voorbeeld van hoe het niet moet".

Handig gebruik van de regels

Novartis kan de prijs van het middel zo opdrijven door handig gebruik te maken van de regelgeving rond weesgeneesmiddelen. Dat zijn medicijnen tegen heel zeldzame ziekten.

Het medicijn lutetium octreotaat wordt gebruikt bij een zeldzame vorm van kanker. Door de forse prijsverhoging dreigt het medicijn onbereikbaar te worden voor patiënten.

Volgens Bruins zijn de Europese regels voor weesgeneesmiddelen bedoeld om nieuwe uitvindingen van medicijnen te stimuleren. Hij vindt echter dat de regels in dit geval verkeerd uitpakken en wil de kwestie ook binnen de Europese Unie bespreken.

'Geen kortetermijnoplossing'

Bij Jinek gaf Bruins toe dat een gesprek met Novartis waarschijnlijk niet op de korte termijn tot een verlaging van de prijs van het kankermedicijn gaat leiden.

"Dit dure medicijn zit in het pakket, dus de behandeling van patiënten kan gewoon doorgaan", zei hij, "maar we krijgen nog zo ongelooflijk veel andere dure medicijnen dat we echt die gesprekken moeten voeren."