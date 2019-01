Ziekenhuizen vrezen tekorten bij een no-deal-brexit

Nederlandse ziekenhuizen maken zich grote zorgen over de gevolgen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie. Nederland gebruikt veel medicijnen en hulpmiddelen die uit het Verenigd Koninkrijk zijn geïmporteerd of daar zijn goedgekeurd. Als de scheiding niet goed wordt geregeld, worden die vanaf 29 maart mogelijk niet meer toegelaten op de Nederlandse markt.

Nederland importeert jaarlijks voor 2 miljard euro aan medicijnen uit het VK. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is een deel daarvan voor binnenlands gebruik en wordt een deel geëxporteerd naar andere landen. In totaal gebruikt Nederland jaarlijks voor zo'n 6,6 miljard euro aan medicijnen. Het ministerie heeft een lijst van medicijnen opgesteld, om te onderzoeken of ze inmiddels een EU-goedkeuring buiten het VK hebben of vervangen kunnen worden door alternatieven uit andere landen. Die lijst is nog geheim.

Ziekenhuizen gebruiken tienduizenden verschillende soorten hulpmiddelen, waarvan een groot deel een Brits certificaat heeft voor gebruik in de EU. Dan gaat het onder meer om pacemakers, verbanden en spuiten. Dat certificaat verliest op 29 maart mogelijk zijn geldigheid.

Pacemakers

"Pacemakers bijvoorbeeld, worden bijna allemaal door Amerikaanse bedrijven gemaakt en die laten ze vaak certificeren in het Verenigd Koninkrijk vanwege de taal", zegt Gerwin Meijer van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Maar ziekenhuizen weten vaak niet welke producten zo'n Brits certificaat hebben. "Wij kopen deze via Nederlandse tussenhandelaren en hebben geen zicht op waar die producten vandaan komen, als het maar gecertificeerd is", zegt Meijer.

Europese oplossing

De ziekenhuizen willen daarom dat minister Bruins van Volksgezondheid op Europees niveau aan een oplossing gaat werken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de EU medische producten met een Brits certificaat ook na een no-deal-brexit toelaat. "Die producten zijn na 29 maart nog precies hetzelfde en nog net zo veilig als vandaag", zegt Meijer. "De bureaucratie zit ons in de weg."

"Je hebt als ziekenhuis de verantwoordelijkheid om te zorgen dat je de goede medicijnen en hulpmiddelen voorradig hebt", zegt minister Bruins in een reactie. "Vanuit het departement heb ik niet precies zicht op wat er in de voorraadkast van een bepaald ziekenhuis staat. Natuurlijk vind ik dat er ook altijd een rol is voor de overheid. Als ziekenhuizen zich zorgen maken, moeten we daar het gesprek over voeren."

Noodwet

Minister Bruins heeft wettelijke mogelijkheden om medicijnen tijdelijk toe te laten, ook al hebben ze niet de juiste registratie. Maar de ziekenhuizen zijn er niet gerust op dat daarmee alle problemen kunnen worden opgelost. Dat kan volgens hen dus alleen in Europees verband.

De minister waarschuwde vorige maand al in een Kamerbrief voor problemen bij een no-deal-brexit en wees toen ook op de verantwoordelijkheid van bedrijven. Fabrikanten van medische hulpmiddelen met een Brits certificaat moeten die voor 29 maart overhevelen naar een ander EU-land, zei hij toen. "Wanneer fabrikanten hun producten niet hebben geregistreerd dan kunnen certificaten ongeldig zijn en is niet voldaan aan markttoelatingseisen van de EU voor derde landen. Er bestaat dan een reëel risico dat hulpmiddelen vast komen te staan bij de grens tussen het VK en de EU."