Schild & Vrienden-voorman voert provinciale lijst Vlaams Belang aan

Dries van Langenhove, oprichter van de ultrarechtse Vlaamse jongerenbeweging Schild & Vrienden, wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang in de provincie Vlaams-Brabant. Eind vorig jaar raakte de 25-jarige Van Langenhove nog in opspraak, omdat binnen zijn beweging radicale, racistische en gewelddadige standpunten zouden worden uitgewisseld.

Toch is correspondent Thomas Spekschoor niet verbaasd dat Van Langenhove naar voren wordt geschoven als lijsttrekker. "De keuze voor hem is misschien opmerkelijk omdat er vorig jaar gedoe over hem is ontstaan, maar binnen Vlaams Belang is hij nauwelijks omstreden. Zijn politieke boodschap komt grotendeels overeen met die van Vlaams Belang."

Massa-immigratie

Van Langenhove zelf zegt dat hij als "partijonafhankelijk activist" aan de slag gaat. Vorige week zei hij nog in een toespraak dat hij een hekel heeft aan partijpolitiek. Ook riep hij vaak op tot samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA, de andere Vlaams-nationalistische partij, "om massa-immigratie tegen te houden".