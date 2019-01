Turkse krant moet artikelen over Rotterdams raadslid rectificeren

De Turkse krant Sabah moet definitief twee artikelen rectificeren die het medium in maart 2017 publiceerde over het voormalige Rotterdamse raadslid Turan Yazir (CDA). Dat oordeelde de rechtbank in Rotterdam in de bodemprocedure in de zaak.

In de artikelen werd Yazir er onder meer van beschuldigd mede-aanstichter te zijn van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Ook zou hij de volgens de krant de geestelijk leider zijn van de Gülen-beweging in Nederland.

Yazir werd na de artikelen ernstig bedreigd. Hij trok zich vanwege de bedreigingen vier maanden terug uit de raad.

Lagere dwangsom dan geëist

De rechter heeft Sabah nu opgedragen een rectificatie op de Duitse website te publiceren waarin het erkent Yazir onterecht beschuldigd te hebben. Sabah wordt in Europa vanuit Duitsland uitgegeven. Als de rectificatie niet binnen vier weken wordt geplaatst, kost dat de krant eenmalig 25.000 euro.

Dat is lager dan de 100.000 euro die Yazir en de Rotterdamse gemeenteraad eisten in de bodemprocedure. De rechter had Sabah in juni 2017 namelijk al opgedragen de artikelen te rectificeren.

De krant was toen niet aanwezig in de rechtszaal en weigerde te rectificeren, waardoor de dwangsom (1000 euro voor elke dag zonder rectificatie) die de rechter had opgelegd was opgelopen tot het maximum van 100.000 euro.

Sabah niet schuldig aan bedreiging

In de uitspraak van vandaag oordeelt de rechter dat Sabah niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor de bedreigingen aan het adres van Yazir. "Dat waren acties van individuen via sociale media", aldus de rechter.

Wel heeft Sabah de artikelen "op sommige punten" te scherp geformuleerd en de beschuldigingen niet goed onderbouwd, waardoor een rectificatie volgens hem op zijn plaats is.