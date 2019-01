Trump gebruikt live tv-toespraak voor pleidooi financiering grensmuur

In een live televisietoespraak heeft president Trump nogmaals gepleit voor een muur op de grens met Mexico. Hij zei dat er een "humanitaire crisis" gaande is en herhaalde dat hij 5,7 miljard dollar nodig heeft om immigranten buiten te houden.

Vanuit het Oval Office in het Witte Huis noemde Trump voorbeelden van illegale migranten die misdrijven hebben gepleegd, waaronder moorden. Volgens hem kan een grensmuur dit soort problemen buiten de deur houden.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei dat Trumps speech "vol desinformatie" zat. Ze zegt ook goede grensbescherming te willen, maar ziet het heil van een muur niet in.

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, riep Trump op een einde te maken aan de 'shutdown'. Sinds eind december is een deel van de federale overheid gesloten en krijgen zo'n 800.000 ambtenaren geen salaris meer. Trump wil geld voor de muur in ruil voor het beëindigen van de shutdown.

Speciale toespraak

De toespraak was een zogenoemde prime time address, waarbij de Amerikaanse president omroepen vraagt zendtijd vrij te maken voor een speciale toespraak vanuit het Witte Huis. Daarbij worden belangrijke besluiten of gebeurtenissen bekendgemaakt. Obama maakte op deze manier bijvoorbeeld de dood van Osama bin Laden wereldkundig.

Bijna altijd geven omroepen hier gehoor aan. Vooraf werd al verwacht dat Trump vooral een campagnespeech over de muur zou gaan geven.