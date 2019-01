Oud-ADM-bewoners laten rookbom afgaan bij woning burgemeester Halsema

Voormalig bewoners van het ADM-terrein in Amsterdam hebben vanavond een rookbom af laten gaan voor de ambtswoning van burgemeester Halsema.

De politie bevestigt dat na berichtgeving van AT5. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het gebeurde rond 21.00 uur. Na het incident stonden er meerdere politiewagens in de buurt van de woning aan de Herengracht. Een uur later was het weer rustig.

Het gekraakte ADM-terrein werd dinsdag ontruimd. Daarbij werden elf krakers aangehouden, omdat ze weigerden te vertrekken.